"Динамо" сравняло счет с "Ак Барсом" в серии КХЛ

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского "Динамо" победили казанский "Ак Барс" в пятом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина КХЛ.

Встреча в Москве завершилась со счетом 4:3 (2:1, 2:0, 0:2).

В составе "Динамо" голы провели Артем Сергеев (3-я минута), Никита Гусев (16), Артем Швец-Роговой (28), Артем Михеев (37).

Авторы голов в составе "Ак Барса": Семен Терехов (4), Дмитрий Яшкин (49), Ник Петан (60).

Счет в серии до четырех побед сравнялся – 2-2. Следующий матч пройдет в Казани 22 апреля.