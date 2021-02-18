Около 8 тысяч человек вакцинированы от коронавируса на Камчатке

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Примерно восемь тысяч человек уже привиты от коронавирусной инфекции в Камчатском крае, эпидемиологическая ситуация стабилизируется, но отменять масочный режим пока рано, сообщил губернатор региона Владимир Солодов в интервью, опубликованном в четверг в газете "Известия".

"Вакцинация - динамичный процесс, и нам предстоит большая работа в этом направлении. На сегодня у нас вакцинировано примерно 8 тыс. человек. Все население Камчатки - 313 тыс. человек. Мы основную часть приоритетных групп привили - врачи, учителя. Активно идет вакцинация лиц старше 65 лет, с их стороны мы видим большое желание", - сказал Солодов.

"Конечно, мы ждем больших поставок со стороны Минздрава и просим, чтобы нам быстрее поставляли вакцину. Отдельный вызов - отдаленные населенные пункты, где не всегда есть условия хранения (вакцины - ИФ). Мы сейчас развернули 14 пунктов, но будем продолжать эту работу. В ближайшие две недели в основных центрах пункты вакцинации также будут созданы", - добавил губернатор Камчатского края.

По его словам, эпидемиологическая ситуация в регионе стабилизируется.

"Мы видим стабилизацию обстановки, ежедневно фиксируем 40-42 случая коронавируса, это существенно меньше, чем на пике. Мы начинаем ослаблять некоторые ограничения, но с соблюдением всех мер предосторожности", - отметил Солодов.

При этом он подчеркнул, что считает "отмену масочного режима пока преждевременной".

"Коронавирус еще не побежден. К сожалению, продолжаются смертельные исходы. У нас масочный режим продолжает быть. Я думаю, что здесь дискомфорт (при ношении защитных масок - ИФ) не такой большой, чтобы подвергать людей риску", - сказал губернатор Камчатки в беседе с изданием.