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Байден нарушил королевский протокол на саммите "Большой семерки"

Байден нарушил королевский протокол на саммите "Большой семерки"
Королева Великобритании Елизавета II с президентом США Джо Байденом и его женой Джилл на саммите G7
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден нарушил королевский протокол на саммите "Большой семерки" (G7) по правилам которого последними на мероприятие должны явиться члены королевский семьи, передает Daily Mail.

Байден с женой Джилл прибыли на 5 минут королевы Великобритании Елизаветы II с герцогом и герцогиней Кембриджскими, принцем Чарльзом и Камиллой. Обычно все гости должны быть на месте до прибытия королевы на какое-либо официальное мероприятие. Несмотря на опоздание политика, английская королева не показала своего недовольства и приветливо общалась с гостями.

Джо Байден впервые встретился с Королевой на закрытом приеме и лидерами G7 в субботу вечером.

США Джо Байден G7  Елизавета II

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