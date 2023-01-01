Поиск

Два температурных рекорда побиты в Санкт-Петербурге 1 января

Два температурных рекорда побиты в Санкт-Петербурге 1 января
Фото: Валентин Егоршин/ТАСС

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - С аномального тепла, приведшего к рекордам, начался в Петербурге 2023 год, сообщил в воскресенье начальник Гидрометцентра северной столицы Александр Колесов.

В этот день зафиксирована самая теплая новогодняя ночь в истории метеонаблюдений в Петербурге - плюс 3,4 градуса. Предыдущий максимум был достигнут в 1937 году и составлял плюс 2,9 градуса.

Также 1 января наступившего года станет самым теплым для города: уже к 5:00 воздух прогрелся до плюс 4,8 градусов, в то время как максимальной для дня считалась температура плюс 4,5 градуса - показатель 2017 года.

Ранее синоптики прогнозировали в Петербурге похолодание со 2 января.

Санкт-Петербург
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что случилось этой ночью: воскресенье, 1 января

Овечкин оформил хет-трик в матче с "Монреалем"

Овечкин оформил хет-трик в матче с "Монреалем"

СМИ сообщили о подписании контракта Роналду с "Аль-Насром"

Дюков заявил, что Азиатская конфедерация подтверждает готовность принять РФС

Дюков заявил, что Азиатская конфедерация подтверждает готовность принять РФС

Исполком РФС не принял решения о переходе в Азию и создал рабочую группу для обсуждения

Исполком РФС не принял решения о переходе в Азию и создал рабочую группу для обсуждения
Умершие знаменитости

Умер Пеле

Умер Пеле

Карлсен выиграл партию ЧМ по блицу, с опозданием прибежав в лыжном костюме

Карлсен выиграл партию ЧМ по блицу, с опозданием прибежав в лыжном костюме

Призовой фонд Australian Open за 20 лет вырос на 321%

ЦСКА вновь победил СКА в КХЛ

"Локомотив" подписал контракт с Сергеем Пиняевым

"Локомотив" подписал контракт с Сергеем Пиняевым
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });