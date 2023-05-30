Поиск

Объявлены победители третьего сезона Всероссийского спортивного конкурса "Ты в игре"

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - В Координационном центре Правительства РФ были объявлены победители Всероссийского конкурса спортивных проектов "Ты в игре".

Обладателем гран-при в 1 млн рублей стал проект "Лучший урок физкультуры" из Московской области, сообщили организаторы мероприятия.

"На торжественном награждении присутствовали эксперты конкурса, а также почетные гости, в числе которых заместитель председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко и Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин. "Ты в игре" проводит АНО "Национальные приоритеты" при поддержке Министерства спорта Российской Федерации благодаря федеральному проекту "Спорт — норма жизни" национального проекта "Демография", - говорится в сообщении.

Заместитель председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко отметил, что конкурс способствует "и популяризации спорта, и вовлечению россиян в активный образ жизни"

2Я очень рад, что эти изменения происходят благодаря федеральному проекту "Спорт — норма жизни". Все проекты, которые принимали участие в конкурсе и победили в своих номинациях, безусловно внесут огромный вклад в достижение поставленной Президентом цели", - заявил Чернышенко.

Для участия в третьем сезоне "Ты в игре" было подано 4600 заявок из России. Из участников независимые эксперты конкурса выбрали сначала 250 инициатив в лонг-лист, а после — 25 в шорт-лист конкурса. 20 и 21 апреля участники конкурса успешно защитили свои инициативы перед экспертным советом. По итогам защит эксперты выявили победителей в пяти основных номинациях конкурса, которые получат по 300 тысяч рублей, а также обладателя гран-при в миллион рублей.

Победителями стали:

Обладатель гран-при — "Лучший урок физкультуры" из Московской области. Проект направлен на развитие прыжков через резинку;

Номинация "Масштаб" — российская сеть веломаршрутов VeloRussia из Республики Башкортостан;

Номинация "Точка старта" — Академия пляжного волейбола BVC из Санкт-Петербурга;

Номинация "Безграничные возможности" — "Хрустальные пазлы. Фигурное катание для детей с аутизмом и другими ментальными нарушениями" из Москвы;

Номинация "Дети в спорте" — "Лучший урок физкультуры", Московская область;

Номинация "Трансформация в спорте" — MotherFit из Москвы.

Министр спорта Олег Матыцин заявил, что он "очень рад быть вместе с вами сегодня в большой команде единомышленников, людей, которые любят спорт и жизнь, и объединились, чтобы дать возможность людям реализовать себя".

"Ты в игре" - не просто проект, это движение: мы проводим конкурс уже третий год и видим радость не только у нас как организаторов, но и, самое главное, у тех людей, которые эти проекты инициировали. Многие из них стали своего рода наставниками и мотиваторами для того, чтобы этот проект продолжался", - сказал Матыцин.

"Я вижу здесь очень много наших прославленных спортсменов, чемпионов, глав регионов, руководителей профессиональных лиг. Это значит, что мы действительно все в игре. Мы здесь и сейчас живем одной идеей, чтобы жизнь наших граждан была стабильной, мирной, здоровой. Этого можно достигнуть в том числе благодаря тем тысячам инициатив, проектов, которые уже реализованы и подарили радость быть вместе многим десяткам и сотням тысяч людей", - подчеркнул он.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Футболисту "Спартака" предъявили обвинение в контрабанде 1370 кг наркотиков

Медведев сенсационно проиграл 172-й ракетке мира в первом круге Roland Garros

Медведев сенсационно проиграл 172-й ракетке мира в первом круге Roland Garros

FIDE пригласила Карякина для участия в Кубке мира

FIDE пригласила Карякина для участия в Кубке мира

Сборная России по футболу летом не сыграет

РПЛ назвала список претендентов на звание лучшего футболиста сезона

РПЛ назвала список претендентов на звание лучшего футболиста сезона

Сборная Канады победила Германию и в 28-й раз выиграла ЧМ по хоккею

Сборная Канады победила Германию и в 28-й раз выиграла ЧМ по хоккею

Ферстаппен выиграл Гран-при Монако "Формулы-1"

Сборная Латвии победила США и впервые завоевала бронзу ЧМ по хоккею

"Спартак" сыграл вничью с "Пари НН" в 29-м туре РПЛ

"Спартак" сыграл вничью с "Пари НН" в 29-м туре РПЛ

Хачанов стартовал с победы на Roland Garros, обыграв в пяти сетах Летьена

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });