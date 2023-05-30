Объявлены победители третьего сезона Всероссийского спортивного конкурса "Ты в игре"

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - В Координационном центре Правительства РФ были объявлены победители Всероссийского конкурса спортивных проектов "Ты в игре".

Обладателем гран-при в 1 млн рублей стал проект "Лучший урок физкультуры" из Московской области, сообщили организаторы мероприятия.

"На торжественном награждении присутствовали эксперты конкурса, а также почетные гости, в числе которых заместитель председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко и Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин. "Ты в игре" проводит АНО "Национальные приоритеты" при поддержке Министерства спорта Российской Федерации благодаря федеральному проекту "Спорт — норма жизни" национального проекта "Демография", - говорится в сообщении.

Заместитель председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко отметил, что конкурс способствует "и популяризации спорта, и вовлечению россиян в активный образ жизни"

2Я очень рад, что эти изменения происходят благодаря федеральному проекту "Спорт — норма жизни". Все проекты, которые принимали участие в конкурсе и победили в своих номинациях, безусловно внесут огромный вклад в достижение поставленной Президентом цели", - заявил Чернышенко.

Для участия в третьем сезоне "Ты в игре" было подано 4600 заявок из России. Из участников независимые эксперты конкурса выбрали сначала 250 инициатив в лонг-лист, а после — 25 в шорт-лист конкурса. 20 и 21 апреля участники конкурса успешно защитили свои инициативы перед экспертным советом. По итогам защит эксперты выявили победителей в пяти основных номинациях конкурса, которые получат по 300 тысяч рублей, а также обладателя гран-при в миллион рублей.

Победителями стали:

Обладатель гран-при — "Лучший урок физкультуры" из Московской области. Проект направлен на развитие прыжков через резинку;

Номинация "Масштаб" — российская сеть веломаршрутов VeloRussia из Республики Башкортостан;

Номинация "Точка старта" — Академия пляжного волейбола BVC из Санкт-Петербурга;

Номинация "Безграничные возможности" — "Хрустальные пазлы. Фигурное катание для детей с аутизмом и другими ментальными нарушениями" из Москвы;

Номинация "Дети в спорте" — "Лучший урок физкультуры", Московская область;

Номинация "Трансформация в спорте" — MotherFit из Москвы.

Министр спорта Олег Матыцин заявил, что он "очень рад быть вместе с вами сегодня в большой команде единомышленников, людей, которые любят спорт и жизнь, и объединились, чтобы дать возможность людям реализовать себя".

"Ты в игре" - не просто проект, это движение: мы проводим конкурс уже третий год и видим радость не только у нас как организаторов, но и, самое главное, у тех людей, которые эти проекты инициировали. Многие из них стали своего рода наставниками и мотиваторами для того, чтобы этот проект продолжался", - сказал Матыцин.

"Я вижу здесь очень много наших прославленных спортсменов, чемпионов, глав регионов, руководителей профессиональных лиг. Это значит, что мы действительно все в игре. Мы здесь и сейчас живем одной идеей, чтобы жизнь наших граждан была стабильной, мирной, здоровой. Этого можно достигнуть в том числе благодаря тем тысячам инициатив, проектов, которые уже реализованы и подарили радость быть вместе многим десяткам и сотням тысяч людей", - подчеркнул он.