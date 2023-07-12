Турнир по конному поло с участием сборных Аргентины, Египта, Брунея пройдет в Москве

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Международный турнир по конному поло состоится в Москве с 23 по 29 июля. В рамках соревнования встретятся сборные России, Египта, Аргентины и Брунея.

"Сборная России 23 июля в полуфинале встретится с командой Аргентины. Другую полуфинальную пару составят сборные Египта и Брунея, которые проведут очный матч 25 июля. Малый финал состоится 28 июля, а Суперфинал – 29 июля", - говорится в сообщении. Главное противостояние 29 июля в прямом эфире будет показано на телеканале "Матч ТВ".

Сборная России представлена игроками, создающими историю современного конного поло в стране. За национальную команду выступят президент Московского Поло Клуба (где пройдет турнир) Алексей Родзянко, многократный чемпион России и главный тренер Академии поло при Московском Поло Клубе Михаил Родзянко. Также сборную страны представят лучший игрок России в женской категории Александра Родзянко и 13-летняя Любовь Бородина – самый юный игрок турнира.

Организаторы рассчитывают, что данный международный турнир станет ежегодным.