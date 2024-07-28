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Володин назвал церемонию открытия Игр-2024 позором Франции и мракобесием

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Церемония открытия Олимпийских игр 2024 в Париже продемонстрировала деградацию европейского общества, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Позор Франции. Под таким названием войдет в историю церемония открытия Олимпийских игр 2024 в Париже. Кадры, разлетевшиеся по сети, демонстрируют полнейшую деградацию европейского общества", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

Володин считает, что "Россия приняла правильное решение не проводить телевизионную трансляцию этого мракобесия".

"Наши взгляды на культуру, воспитание, духовные ценности отличаются от навязываемых политиками европейских государств. Всё то, что мы в своей стране не приемлем, в Париже выставили напоказ как символы времени и эпохи", - отметил спикер Госдумы.

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Он напомнил, что российские парламентарии запретили пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, педофилию, смену пола, "в настоящее время приступили к рассмотрению законопроекта, который защитит наших детей от усыновления или опекунства гражданами зарубежных стран, где разрешена смена пола".

Как написал Володин, "организаторы Олимпиады во главе с Макроном, унизив весь христианский мир, дискредитировали в первую очередь себя, растоптав память своих предков, которые многое сделали, чтобы Франция состоялась".

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Франция Париж Олимпиада Госдума РФ Вячеслав Володин
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