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Арестован гендиректор "Главного управления специального строительства" Минобороны

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - В Москве Савеловский суд арестовал до января главу ФГУП "Главное управление специального строительства" Минобороны Александра Молодченко по делу о мошенничестве.

"Постановлениями суда удовлетворены ходатайства органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в отношении Генерального директора ФГУП "Главное управление специального строительства" министерства обороны России и иных фигурантов", - сообщили в суде.

На такой же срок по этому делу арестованы Ирина Мальцева и Евгения Сундукова. Проходящая по этому делу Ольга Павлова отправлена под домашний арест.

Все фигуранты подозреваются в совершении мошеннического хищения в особо крупном размере при выполнении государственных контрактов с Минобороны.

Как следует из ряда открытых источников, Молодченко с сентября больше не является гендиректором ФГУП.

Минобороны Савеловский суд Александр Молодченко
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