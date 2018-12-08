ЦСКА обыграл "Енисей", "Ростов" уступил "Крыльям Советов" в чемпионате России по футболу

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Футболисты ЦСКА в домашнем матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) нанесли поражение "Енисею".

Поединок, состоявшийся в субботу в Москве, завершился со счетом 2:1 в пользу армейцев, за которых отличились Георгий Щенников (4-я минута) и Никола Влашич (15). В составе красноярцев мяч забил Павел Комолов (54). На 62-й минуте защитник гостей Валерий Кичин не сумел реализовать пенальти.

ЦСКА набрал 30 очков и находится на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидера "Зенита" на четыре балла. "Енисей" с 10 очками является аутсайдером чемпионата.

Ранее "Крылья Советов" на своем поле в Самаре обыграли "Ростов" - 1:0. Гол с пенальти забил Паул Антон (11).

Главный арбитр встречи Сергей Карасев показал три красных карточки. С поля были удалены нападающий хозяев Сергей Корниленко (44), а также игроки гостей Рагнар Сигурдссон (82) и Александр Гацкан (86). Кроме этого, в концовке встречи за неподобающее поведение со скамейки запасных был удален главный тренер "Ростова" Валерий Карпин.

"Крылья Советов" набрали 17 очков и поднялись с 15-го на 12-е место в турнирной таблице. "Ростов" с 24 баллами находится на четвертом месте.