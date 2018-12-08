"Локомотив" вырвал победу у "Оренбурга" в матче чемпионата России по футболу

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Московский "Локомотив" обыграл "Оренбург" в домашнем матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Поединок, состоявшийся в субботу на "РЖД Арене", завершился со счетом 2:1. Гости открыли счет на восьмой минуте усилиями Джордже Деспотовича. Однако, "железнодорожники" вырвали победу благодаря дублю Джефферсона Фарфана (76 и 81-я минуты).

"Локомотив" в турнирной таблице РПЛ занимает четвертое место с 28 очками. "Оренбург" с 22 баллами находится на седьмой строчке.