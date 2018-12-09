"Динамо" забило четыре мяча "Уралу" в матче премьер-лиги

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Динамо" добились крупной победы над екатеринбургским "Уралом" в матче 17-го тура чемпионата России среди команд премьер-лиги.

Результат встречи, прошедшей на поле "Динамо" в воскресенье, - 4:0 в пользу хозяев.

На 12-й минуте Жоаозиньо вывел "Динамо" вперед. Незадолго до перерыва, а именно – на 44-й минуте, Евгений Луценко укрепил преимущество московского клуба. На 61-й минуте Абдул Теттех довел счет до 3:0, а на 72-й отличился уже Алексей Козлов.

"Динамо" набрало 20 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице. "Урал" – на восьмом месте (22 очка).