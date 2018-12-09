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Спорт Российская премьер-лига-2018/19

"Краснодар" и "Уфа" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Футболисты "Краснодара" в домашней встрече 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграли вничью с "Уфой".

Воскресный поединок в Краснодаре завершился со счетом 1:1. Сначала мяч на 14-й минуте забил полузащитник гостей Оливье Тилл. На 26-й минуте нападающий хозяев Иван Игнатьев принес "быкам" ничейный результат.

В турнирной таблице РПЛ краснодарцы идут вторыми с 33 очками, отставая на один балл от "Зенита", который позже сыграет в 17 туре с "Рубином" в Петербурге. "Уфа" расположилась на 14 месте с 16 очками.

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Теги: футбол, Краснодар, Уфа

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