"Ахмат" выиграл у "Арсенала" в матче 17-го тура премьер-лиги

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Футболисты грозненского "Ахмата" добились победы над тульским "Арсеналом" в матче 17-го тура чемпионата России среди команд премьер-лиги.

Результат встречи, прошедшей в Грозном, - 2:0 в пользу хозяев. В их составе на 34-й минуте отличился Раванелли, на пятой минуте компенсированного ко второму тайму времени – Аблайе Мбенге.

Победа позволила "Ахмату" набрать 23 очка и подняться на восьмое место в турнирной таблице. У "Арсенала" 20 очков, тульская команда опустилась на 11-е место.

Это был последний матч в программе 17-го тура, после которого чемпионат России берет паузу и возобновится весной. В качестве единоличного лидера на перерыв уходит петербургский "Зенит", набравший 34 очка. Компанию в первой тройке ему составляют ФК "Краснодар" (33 балла) и московский ЦСКА (30).