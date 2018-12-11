Футболист "Спартака" Зобнин стал обладателем премии "Джентльмен года"

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Торжественное вручение футбольной премии "Джентльмен года-2018" состоялось во вторник в Москве. Премию получил полузащитник московского "Спартака" и сборной России Роман Зобнин.

Футболисту был вручен смокинг и приз.

Победитель был выбран по итогам опроса, в котором приняли участие болельщики, специалисты и известные журналисты.

В этом году премия проводится в 25-й раз.

"Джентльмен года" является одной из старейших и авторитетнейших футбольных премий страны и носит имя легендарного Федора Черенкова. Впервые черный смокинг был вручен в 1994 году, и с тех пор ее обладателями становились многие лидеры российского футбола, такие как Андрей Тихонов (дважды), Алексей Смертин, Сергей Семак, бразилец Халк и другие. Первым же обладателем стал легендарный Федор Черенков.