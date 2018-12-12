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Футболист ЦСКА Влашич признан лучшим игроком 17-го тура РПЛ

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Полузащитник московского ФК ЦСКА Никола Влашич признан болельщиками лучшим игроком 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает пресс-служба телеканала "Матч ТВ".

"Голосование в социальной сети "ВКонтакте" по выбору лучшего футболиста тура РПЛ еженедельно проводится совместно с телеканалами "Матч ТВ" и "Матч Премьер". За полузащитника армейцев проголосовало 6 551 пользователей группы — 37,14% всех опрошенных", - говорится в сообщении.

В 17-м туре РПЛ ЦСКА обыграл красноярский "Енисей" со счётом 2:1. Влашич провел победный гол.

В предыдущем туре пользователи признали лучшим игроком вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева.Полузащитник московского ФК ЦСКА Никола Влашич признан болельщиками лучшим игроком 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает пресс-служба телеканала "Матч ТВ".

"Голосование в социальной сети "ВКонтакте" по выбору лучшего футболиста тура РПЛ еженедельно проводится совместно с телеканалами "Матч ТВ" и "Матч Премьер". За полузащитника армейцев проголосовало 6 551 пользователей группы — 37,14% всех опрошенных", - говорится в сообщении.

В 17-м туре РПЛ ЦСКА обыграл красноярский "Енисей" со счётом 2:1. Влашич провел победный гол.

В предыдущем туре пользователи признали лучшим игроком вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева.

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Теги: футбол, Российская премьер-лига, РПЛ

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