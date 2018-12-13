Футболист ЦСКА Влашич признан лучшим игроком декабря в чемпионате России

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Лучшим игроком Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам матчей, прошедших в декабре, признан хорватский полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА Никола Влашич, сообщает пресс-служба телеканала "Матч ТВ".

"Голосование в социальной сети "ВКонтакте" по выбору лучшего футболиста месяца РПЛ ежемесячно проводится совместно с телеканалами "Матч ТВ" и "Матч Премьер". За полузащитника армейцев проголосовало 4 495 пользователей группы -29,37% всех опрошенных. В голосовании он обошел защитника "Рубина" Егора Сорокина – 3 164 голосов (20, 67%)", - говорится в сообщении.

"Никола Влашич, полузащитник клуба "Эвертон" и сборной Хорватии, выступающий на правах аренды за московский ЦСКА, в декабре отметился решающим голом в домашнем матче с "Енисеем". Благодаря этому, хорватский полузащитник был признан лучшим игроком 17 тура РПЛ", - отмечается в сообщении.

Декабрьская программа Российской премьер-лиги завершилась 10 декабря, после чего команды отправились на зимний перерыв.

Ранее Влашич признавался игроком месяца по итогам сентября.