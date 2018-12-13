КДК РФС наказал "Спартак" закрытием трибуны за расистские акции фанатов

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза принял решение наказать московский "Спартак" закрытием одной трибуны на ближайшем матче Российской премьер-лиги за то, что его фанаты оскорбляли вратаря "Локомотива" Маринато Гилерме в матче 2 декабря.

Решение закрыть трибуну B, где располагаются активные болельщики "Спартака", было принято на заседании в четверг, сообщил журналистам глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Во время матча 16-го тура РПЛ болельщики "красно-белых" скандировали оскорбительные и расистские кричалки в адрес Гилерме, который родился в Бразилии, но имеет российское гражданство и выступает за сборную России.

Матч "Спартак" - "Локомотив" завершился со счетом 2:1.

Между тем, главный тренер "Ростова" Валерий Карпин получил шестиматчевую дисквалификацию за толчок судьи во время игры с "Крыльями Советов". Половина наказания - условная. В той игре "Ростов" уступил - 0:1.