Игроком "Спартака", которого остановили на таможне с элитными часами, оказался Боккетти

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Защитник московского "Спартака" Сальваторе Боккетти сообщил, что несколько дней назад, возвращаясь в Москву после медицинского обследования в Риме, он неумышленно нарушил правила при пересечении границы с Россией.

В своем инстаграме он написал, что был остановлен в аэропорту, где ему сказали, что он должен был пройти не через "зеленый", а через "красный" коридор, который был закрыт.

"Эти правила я не знал. Часы, которые были у меня на запястье, подарила моя супруга на день рождения", - написал Боккетти.

Накануне в СМИ сообщалось, что один из футболистов "Спартака" был задержан в аэропорту при прилете из Рима. Этим игроком, согласно их информации, оказался защитник "Спартака" Самуэль Жиго. При досмотре в его багаже нашли две коробки от элитных часов. Их он не задекларировал, в результате чего на него якобы был составлен административный протокол.

Позже Жиго назвал эту информацию фейком.