Игроком "Спартака", которого остановили на таможне с элитными часами, оказался Боккетти

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Защитник московского "Спартака" Сальваторе Боккетти сообщил, что несколько дней назад, возвращаясь в Москву после медицинского обследования в Риме, он неумышленно нарушил правила при пересечении границы с Россией.
В своем инстаграме он написал, что был остановлен в аэропорту, где ему сказали, что он должен был пройти не через "зеленый", а через "красный" коридор, который был закрыт.
"Эти правила я не знал. Часы, которые были у меня на запястье, подарила моя супруга на день рождения", - написал Боккетти.
Возвращаясь несколько дней назад в Москву, после медицинского обследования в Риме, меня остановили в аэропорту , говоря , что я должен был пройти не через зелёный, *а красный коридор, который был закрыт*. Эти правила я не знал. Часы, которые были у меня на запястье, которые подарила моя супруга на день рождения с гравировкой, купленные в Москве, Россия. Стоимостью менее, чем установлено в законе!!! И другие часы, которые я собирался подарить ей, были изъяты. Мне нечего скрывать и если я ошибся, я заплачу штрафы, но , повторюсь я не собирался совершать что-либо вне закона. Те люди, кто пишет о том, что я контрабандист, будут вызваны в суд за клевету, порочащую мою честь и достоинство. Сейчас это последняя проблема, о которой я должен думать, потому что только что я перенёс операцию. Здоровье и моя семья на первом месте.
Накануне в СМИ сообщалось, что один из футболистов "Спартака" был задержан в аэропорту при прилете из Рима. Этим игроком, согласно их информации, оказался защитник "Спартака" Самуэль Жиго. При досмотре в его багаже нашли две коробки от элитных часов. Их он не задекларировал, в результате чего на него якобы был составлен административный протокол.
Позже Жиго назвал эту информацию фейком.