ФК "Спартак" приобрел бразильского защитника Айртона Лукаса

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Московский "Спартак" купил бразильского защитника Айртона Лукаса из "Флуминенсе", сообщает пресс-служба российского футбольного клуба в понедельник.

Отмечается, что 21-летний футболист подписал со "Спартаком" долгосрочный контракт.

Лукас - воспитанник академии "Флуминенсе". В 2016 году выступал на правах аренды за "Мадурейру", а в 2017 году - за "Лондрину".

В нынешнем сезоне Лукас провел 28 матчей за "Флуминенсе" в чемпионате Бразилии, 11 - в чемпионате штата и 10 игр в Южноамериканском кубке (это второй по значимости клубный турнир Южной Америки после Кубка Либертадорес; "Флуминенсе" дошел в нем до полуфинала).

Новичок присоединится к "Спартаку" на первом подготовительном сборе в январе.