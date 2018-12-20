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Глава департамента судейства РФС оценил работу российских арбитров на четверку

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров не стал отдельно выделять работу того или иного арбитра, подводя итоги деятельности судей в 2018 году.

"Не хотел бы кого-то выделять персонально. Мы — команда. Кто-то провел год чуть ровнее, у кого-то были спады, но отмечать никого не буду. Тем более, у нас прошло только полсезона, хотелось бы довести его до конца. А всей команде за год поставлю твердую четверку", - приводит слова Егорова пресс-служба РФС.

Александр Егоров назначен на пост руководителя департамента судейства и инспектирования РФС в мае нынешнего года.

Егоров завершил карьеру арбитра в июле 2017 года, после чего занял должность заместителя главы департамента Андрея Будогосского. В середине апреля он стал и.о. руководителя департамента до конца сезона-2017/2018.

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Теги: футбол, Андрей Будогосский, РФС, Александр Егоров

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