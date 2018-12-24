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Футболист "Локомотива" Ротенберг войдет в спортивный департамент клуба

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Защитник московского ФК "Локомотив" Борис Ротенберг зимой завершит карьеру и войдет в спортивный департамент клуба, сообщает Sport24.

Действующий контракт игрока заканчивается 30 июня 2019 года. В кубковом матче с "Рубином", который состоялся 5 декабря, Ротенберг повредил крестообразные связки колена и был прооперирован. По словам главного тренера Юрия Семина, восстановление защитника займет 6-7 месяцев.

В текущем сезоне Ротенберг провел 5 матчей и не отметился результативными действиями.

Борис Ротенберг, сын российского бизнесмена Бориса Ротенберга, является воспитанником финского футбола. В 2010 году перешел в петербургский "Зенит", однако несколько лет провел на правах аренды в ряде российских клубов. С 2011 по 2016 годы числился игроком московского "Динамо", после этого перешел в столичный "Локомотив", в составе которого стал чемпионом России-2017/18.

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Теги: футбол, ФК Локомотив

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