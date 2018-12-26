Директор "Крыльев Советов" анонсировал переход из "Краснодара" защитника Шишкина

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Защитник "Краснодара" Роман Шишкин продолжит карьеру в "Крыльях Советов", сообщил директор по развитию самарского футбольного клуба Александр Шикунов.



"Шишкин переходит в "Крылья Советов". Буквально только что всё решили. В ближайшее время решим, будет это аренда или полноценный трансфер", - приводит "Чемпионат" слова Шикунова.

Шишкин выступал за молодежные команды воронежского "Факела" и московского "Спартака". С 2004 по 2010 годы был задействован в основной команде "Спартака", откуда отправлялся в аренду в "Крылья Советов" в 2009 году. С 2010 года играл в московском "Локомотиве", с 2017 года – в "Краснодаре".