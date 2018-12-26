В "Оренбурге" отвергли вероятность назначения Карреры главным тренером команды

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Член попечительского совета футбольного клуба "Оренбург" Василий Столыпин опроверг сведения СМИ о возможном назначении на пост главного тренера команды экс-наставника московского "Спартака" Массимо Карреры

"Подумайте сами, возможно такое или нет? У нас вряд ли хватит бюджета, чтобы позволить себе такого тренера, как Каррера", - приводит слова Столыпина "Спорт-Экспресс".

"Такое нереально. Тем более, Федотов (нынешний наставник "Оренбурга" - ИФ) у нас работает, разве он проваливает сезон?" - задается вопросом Столыпин.

Итальянец Массимо Каррера возглавил "Спартак" на старте сезона-2016/17, который в итоге команда завершила на первом месте. В октябре 2018 года он был отправлен в отставку.

Что касается "Оренбурга", то команду здесь возглавляет Владимир Федотов, команда находится на 10-м месте в турнирной таблице.