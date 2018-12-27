ФК "Спартак" продлил контракт с полузащитником Ломовицким

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Московский "Спартак" и полузащитник Александр Ломовицкий заключили новое долгосрочное трудовое соглашение, сообщает пресс-служба футбольного клуба в четверг.

"Мы желаем Александру продолжать прогрессировать и как можно чаще побеждать вместе со "Спартаком"!" - говорится в сообщении.

19-летний Ломовицкий - воспитанник Академии "красно-белых", выступал за дубль и "Спартак-2". Летом 2018 года он дебютировал за первую команду и провел в ее составе 16 матчей.

В свою очередь, полузащитник "Спартака" Владислав Пантелеев перешел в казанский "Рубин". ""Спартак" и "Рубин" заключили соглашение о переходе полузащитника Владислава Пантелеева в казанский клуб", - говорится в сообщении пресс-службы "Спартака".

22-летний воспитанник Академии "Спартака" Пантелеев провел 73 матча за дубль команды и 104 встречи за "Спартак-2", забив за них в общей сложности 61 мяч.

Осенью 2018 года Пантелеев дебютировал за молодежную сборную России и дважды сыграл за первую команду "Спартака".