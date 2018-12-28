"Анжи" расстался с гендиректором

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Генеральный директор махачкалинского "Анжи" Олег Флегонтов оставил пост, сообщает пресс-служба футбольного клуба в пятницу.

"Генеральный директор клуба Олег Флегонтов написал заявление об увольнении по собственному желанию. ФК "Анжи" благодарит Олега Юрьевича за проделанную работу и желает успешного продолжения карьеры", - говорится в сообщении.

Флегонтов работал в должности генерального директора клуба с июня 2018 года. В настоящее время махачкалинцы испытывают серьезные финансовые проблемы, клуб получает финансовую помощь от Российской премьер лиги.