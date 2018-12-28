Спорт Российская премьер-лига-2018/19

Штоффельсхаус оставил пост спортивного директора ФК "Локомотив"

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Эрик Штоффельсхаус покинул пост спортивного директора футбольного клуба (ФК) "Локомотив".

"Дорогие друзья! После двух замечательных лет в Москве я решил, что настало время для чего-то нового в моей жизни - поэтому я снимаю с себя обязанности спортивного директора "Локомотива", - написал немецкий специалист в своем инстаграме.

Штоффельсхаус работал в "Локомотиве" с 2017 года. Сезон-2017/19 стал для команды триумфальным: она выиграла чемпионат России.

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Теги: футбол, ФК Локомотив

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