Штоффельсхаус оставил пост спортивного директора ФК "Локомотив"

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Эрик Штоффельсхаус покинул пост спортивного директора футбольного клуба (ФК) "Локомотив".

"Дорогие друзья! После двух замечательных лет в Москве я решил, что настало время для чего-то нового в моей жизни - поэтому я снимаю с себя обязанности спортивного директора "Локомотива", - написал немецкий специалист в своем инстаграме.

Dear friends, after two wonderful years in Moscow, I decided it was time for something new in my life - that's why I give up my position as the Sporting Director of Lokomotiv Moscow. But… https://t.co/aQFCF5ANZG — Erik Stoffelshaus (@estoffelshaus) 28 декабря 2018 г.

Штоффельсхаус работал в "Локомотиве" с 2017 года. Сезон-2017/19 стал для команды триумфальным: она выиграла чемпионат России.