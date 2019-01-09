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Спорт Российская премьер-лига-2018/19

Полузащитник Гулиев вернулся в ФК "Спартак"

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Московский футбольный клуб "Спартак" подтвердил ранее распространенные в СМИ сведения о переходе в команду полузащитника "Ростова" Аяза Гулиева.

""Спартак" и "Ростов" согласовали условия перехода в наш клуб полузащитника Аяза Гулиева и заключили трансферный контракт на постоянной основе. 22-летний футболист подписал с красно-белыми долгосрочный контракт", - говорится в сообщении пресс-службы "Спартака".

"С раннего детства хавбек занимался в спартаковской школе, закончил нашу Академию, выступал за дубль и "Спартак-2", в составе которого стал победителем первенства ПФЛ", - отмечается в тексте сообщения.

С 2015 года центральный полузащитник привлекается в молодежную сборную России.

В начале 2017 года Гулиев перешел на правах аренды из "Спартака" в "Анжи" и дебютировал в составе махачкалинцев в премьер-лиге, а летом прошлого года он подписал контракт с "Ростовом". В нынешнем сезоне Гулиев провел за дончан 15 матчей, забил один мяч и отдал две голевых передачи.

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Теги: футбол, ФК Спартак

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