Футболист "Спартака" Ананидзе перешел в "Крылья Советов"

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Полузащитник московского ФК "Спартак" Джано Ананидзе продолжит карьеру в самарских "Крыльях Советов".

Как сообщает пресс-служба московского клуба, футболист будет играть в "Крыльях" на правах аренды до конца сезона.

Грузинский футболист Ананидзе перешел в "Спартак" в 2007 году из молодежной команды киевского "Динамо". В Москве изначально он также выступал за молодежную команду, а в 2009 году его привлекли в основной состав клуба. Здесь он установил рекорд, став автором самым молодым автором гола в матчах чемпионата России: ворота московского "Локомотива" он поразил в возрасте 17 лет и 8 дней.

Сезон 2013-14 он провел в аренде в "Ростове", в составе которого выиграл Кубок России. По итогам сезона-2016/17 вместе со "Спартаком" выиграл золото чемпионата России.

Ранее сообщалось, что "Спартак" покинули полузащитники Александр Самедов, Роман Еременко, Ивелин Попов, защитник Марко Петкович.