Полузащитник Юсупов покинул "Ростов"

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - "Ростов" принял решение расстаться с полузащитником Артуром Юсуповым, сообщает пресс-служба футбольного клуба в пятницу.

"Контакт с 29-летним полузащитником расторгнут по обоюдному согласию", - говорится в сообщении.

Юсупов выступал за "Ростов" с 2017 года. Ранее футболист играл за "Зенит", "Химки", московское "Динамо", "Тольятти" и "Крылья Советов - СОК". Также он вызывался в сборную России.

Ранее "Ростов" покинул еще один полузащитник Аяз Гулиев, он перешел в московский "Спартак", воспитанником которого и является.