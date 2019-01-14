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Футболист Юсупов вернулся в московское "Динамо"

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Полузащитник Артур Юсупов продолжит карьеру в московском "Динамо", сообщает пресс-служба футбольного клуба в понедельник.

"Футбольный клуб "Динамо-Москва" информирует о подписании трудового соглашения с центральным полузащитником Артуром Юсуповым. Футболист переходит в наш клуб в статусе свободного агента", - говорится в сообщении.

Ранее Юсупов выступал за "Ростов", в пятницу сообщалось, что футболист покинул клуб.

Также в карьере 29-летнего игрока были такие клубы, как "Зенит", "Химки", а с 2009 по 2015 год он играл за "Динамо", проведя за команду 114 игр и забив 8 мячей.

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Теги: футбол, ФК Динамо Москва

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