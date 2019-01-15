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Шведский футболист Олссон перешел в "Краснодар"

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Краснодар" подписал контракт со шведским полузащитником Кристоффером Олссоном.

"Срок действия трудового соглашения истекает летом 2023 года. Черно-зеленые рады принять в свою семью нового члена и рассчитывают, что сотрудничество клуба и футболиста будет успешным и продуктивным", - говорится в сообщении пресс-службы российского клуба.

Предыдущим клубом Ольссона был шведский АИК, до этого он выступал датский "Мидтьюлланн". Также в его карьере числится лондонский "Арсенал": он принадлежал этой команде, но не сыграл за нее ни одного официального матча.

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Теги: футбол

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