Шведский футболист Олссон перешел в "Краснодар"

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Краснодар" подписал контракт со шведским полузащитником Кристоффером Олссоном.

"Срок действия трудового соглашения истекает летом 2023 года. Черно-зеленые рады принять в свою семью нового члена и рассчитывают, что сотрудничество клуба и футболиста будет успешным и продуктивным", - говорится в сообщении пресс-службы российского клуба.

Кристоффер Олссон @krisolsson официально стал игроком "Краснодара"!



Сегодня 23-летний шведский полузащитник подписал с нашим клубом личный контракт до лета 2023 года.



Добро пожаловать в Краснодар, Кристоффер!



Välkommen till Krasnodar, Kristoffer! pic.twitter.com/0IRgnG0Cgh — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) January 15, 2019

Предыдущим клубом Ольссона был шведский АИК, до этого он выступал датский "Мидтьюлланн". Также в его карьере числится лондонский "Арсенал": он принадлежал этой команде, но не сыграл за нее ни одного официального матча.