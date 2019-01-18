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Экс-футболист ЦСКА и "Спартака" Еременко перешел в "Ростов"

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Ростов" (Ростов-на-Дону) объявил о подписании контракта с полузащитником Романом Еременко.

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Как сообщается на сайте клуба, срок действия контракта составит 2,5 года.

Еременко начал карьеру в финском клубе "Яро". В 2005 году перебрался в Италию, где выступал за "Удинезе" и "Сиену". С 2009 по 2011 год был игроком киевского "Динамо". В составе клуба становился чемпионом Украины, а также дважды выигрывал Суперкубок страны. В сезоне-2010/11 стал лучшим ассистентом в Лиге Европы УЕФА, сделав 6 результативных передач. С 2011 по 2014 год — игрок "Рубина". В составе казанского клуба выигрывал Кубок России, а также Суперкубок страны.

В 2014 году перешел в ЦСКА, став одним из лидеров московского клуба. Еременко провел за московскую команду 59 матчей и забил 19 мячей. По итогам сезона-2014/15 был признал лучшим игроком чемпионата по версии лиги.

После отбытия двухлетней дисквалификации (в организме были обнаружены следы наркотиков) он провел часть нынешнего сезона в московском "Спартаке".

Еременко выступал за сборную Финляндии и трижды признавался футболистом года в этой стране.

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Теги: футбол, Роман Еременко

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