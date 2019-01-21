Вратарю "Спартака" Реброву прооперировали плечо

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Вратарь московского "Спартака" Артем Ребров благополучно перенес операцию на правом плечевом суставе, сообщает пресс-служба футбольного клуба в понедельник.

"Сегодня голкипер "Спартака" Артём Ребров успешно перенес операцию на правом плечевом суставе. Ее выполнил профессор Алессандро Кастанья - один из ведущих спортивных ортопедов Европы, который специализируется именно на повреждениях плечевых суставов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сроки реабилитации нашего вратаря станут известны позднее.

14 января игрок получил травму во время тренировочного сбора команды в ОАЭ.