ФК ЦСКА продлил контракт с нападающим Чаловым до 2022 года

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Московский футбольный клуб ЦСКА объявил о подписании нового соглашения с нападающим команды Федором Чаловым.

"Теперь контракт нападающего с красно-синими рассчитан до окончания сезона-2021/22", - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Федор Чалов является воспитанником ЦСКА. В составе основной команды ЦСКА он дебютировал в 2016 году. Теперь количество проведенных за нее матчей составляет 73 игры, в которых ему удалось провести 24 гола.

В составе ЦСКА Чалов стал обладателем Суперкубка России (2018 год) и двукратным серебряным призером чемпионатов России в сезонах 2016/17 и 2017/2018.