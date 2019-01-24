"Томская распределительная компания" проспонсирует ФК ЦСКА на 59 млн руб

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - ПАО "Томская распределительная компания" (ТРК, принадлежит "Россетям") заключило с АО "ПФК ЦСКА" договор о рекламе на 59 млн рублей, следует из данных сайта госзакупок.

Логотип ТРК будет размещен на специальном рекламном панно в VIP-секторе на стадионе в дни проведения домашних матчей ЦСКА. Также логотип будет размещен на щите вдоль футбольного поля на тренировочной базе.

Кроме того, информация о ТРК появится на сайте клуба в специальном разделе о партнерах.

Договор рассчитан на срок до по 30 июня 2023 года.

В пресс-службе ТРК агентству "Интерфакс" сообщили, что компания входит в группу "Россети", которая на протяжении многих лет сотрудничает с ЦСКА, поддержка футбольного клуба является ответственным направлением в развитии социальной политики холдинга.

"Оплата рекламных услуг, оказываемых ФК ЦСКА Томской распределительной компании, производится за счет нетарифных источников", - отметил собеседник агентства.

ПАО "Томская распределительная компания" (85,77% принадлежат "Россетям") осуществляет передачу и распределение электроэнергии на территории Томской области.