Вратарь "Зенита" Лодыгин перешел в "Олимпиакос" на правах аренды

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Голкипер петербургского ФК "Зенит" Юрий Лодыгин продолжит карьеру в "Олимпикосе".

"Вратарь будет выступать за греческую команду на правах аренды до конца сезона-2018/19", - говорится в сообщении пресс-службы "Зенита".

Лодыгин присоединился к петербуржцам 7 июня 2013 года и дебютировал в чемпионате страны месяц спустя. В составе "Зенита" он стал чемпионом России, обладателем Кубка и дважды — Суперкубка страны.

Лодыгин провел в составе "Зенита" 164 матча, за сборную России — 11 встреч.