Футболист сборной Украины Ракицкий перешел из "Шахтера" в "Зенит"

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Петербургский футбольный клуб "Зенит" объявил о подписании контракта с центральным защитником сборной Украины Ярославом Ракицким, ранее выступавшим за донецкий "Шахтер".

Соглашение с футболистом рассчитано на 3,5 года, сообщается на официальном сайте российской команды в понедельник.

29-летний Ракицкий за "Шахтер" выступал с 2009 года, где провел 326 матчей и забил 14 мячей. Ракицкий - семикратный чемпион Украины, шестикратный обладатель Кубка и Суперкубка страны. За национальную сборную Украины провел 54 матча и забил 4 мяча.