Защитник сборной Буркина-Фасо пополнил тульский ФК "Арсенал"

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Тульский ФК "Арсенал" подписал контракт с центральным защитником из Буркина-Фасо Бакари Коне, сообщила пресс-служба российского клуба.

Контракт подписан на 1,5 года.

30-летний футболист за свою карьеру сыграл в клубах Буркина-Фасо, французских командах "Генгам" и "Лион", в котором он стал обладателем кубка и Суперкубка Франции. Он также сыграл в испанской "Малаге" и турецком "Анкарагюджю".

В 2007 году Коне дебютировал в национальной сборной Буркина-Фасо, за которую провёл более 80 матчей.

Тульский "Арсенал"- участник чемпионата России по футболу, после 17 туров премьер-лиги сезона-2018/19 команда занимает 11-е место.