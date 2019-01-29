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Спорт Российская премьер-лига-2018/19

Новосельцев вернулся из "Зенита" в "Ростов"

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Петербургский футбольный клуб "Зенит" объявил о переходе в "Ростов" (Ростов-на-Дону) защитника Ивана Новосельцева.

"Футбольные клубы "Зенит" и "Ростов" достигли соглашения о переходе центрального защитника до конца сезона-2018/19", - говорится в сообщении пресс-службы "Зенита".

Новосельцев стал игроком "Зенита" в августе 2016 года, а в петербургский клуб он перешел как раз из "Ростова". В составе "Зенита" он провел девять матчей и стал обладателем бронзовых медалей чемпионата страны.

Вторую половину прошлого сезона защитник отыграл в тульском "Арсенале", а в июле 2018 года на правах аренды перешел в махачкалинский "Анжи".

Накануне "Ростов" объявил о приобретении норвежского полузащитника Матиаса Нормана из английского "Бартона". "Зенит" же в понедельник подписал контракт с украинским полузащитником донецкого Шахтера" Ярославом Ракицким, а во вторник объявил об уходе во французский ПСЖ аргентинского полузащитника Леандро Паредеса.

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Теги: футбол, ФК Зенит, ФК Ростов

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