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Спорт Российская премьер-лига-2018/19

Футболист "Рубина" Сорокин отказался переходить в "Зенит"

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Защитник казанского ФК "Рубин" Егор Сорокин ответил отказом на предложение перейти в петербургский "Зенит", сообщает "БИЗНЕС Online".

Отмечается, что клубы достигли договоренности о переходе, но футболиста не устроили финансовые условия, предложенные "Зенитом". Кроме того, Сорокин усомнился в том, что получит постоянную игровую практику в "Зените".

В последнем матче первого круга чемпионата России Сорокин в матче с "Зенитом" провел два гола, а "Рубин" победил со счетом 2:1. Всего в нынешнем сезоне на его счету четыре гола в 14 матчах.

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Теги: футбол, ФК Зенит, ФК Рубин

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