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Исландский защитник Ингасон перешел из ФК "Ростов" в ПАОК

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - "Ростов" продал исландского защитника Сверрира Ингасона в греческий ПАОК, сообщает пресс-служба российского футбольного клуба в пятницу.

О сумме трансфера не сообщается.

"Мы благодарим Сверрира за 1,5 года, которые он защищал цвета нашей команды. Ингасон стал настоящим лидером обороны, который не только руководил обороной, но и забивал важнейшие мячи", - говорится в заявлении клуба.

За "Ростов" Ингасон провел 49 матчей, забил 5 голов.

Также "Ростов" покинул словенский полузащитник Жан Майер, который защищал цвета российской команды с лета 2017 года.

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Теги: футбол, ФК Ростов

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