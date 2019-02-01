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Спорт Российская премьер-лига-2018/19

Первый футбольный матч на обновленном стадионе "Динамо" в Москве пройдет 10 марта

"Динамо" сыграет со "Спартаком"

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - "Динамо" сыграет со "Спартаком" на обновленной домашней арене 10 марта, сообщает пресс-служба Российской футбольной премьер-лиги в пятницу.

Матч начнется в 19:00 по московскому времени.

СпортРеконструкция стадиона "Динамо" в Москве завершенаЧитать подробнее

Новая арена объединила под одной крышей два спортивных объекта: футбольный стадион, который сможет вместить более 26,3 тысячи зрителей, и малую спортивную арену, вместимость которой в зависимости от спортивных или концертных мероприятий будет варьироваться от 11,4 до 14 тысяч человек.

Руководитель департамента добавил, что планами по развитию территории предусмотрено создание спортивного парка "Динамо" - 8 гектаров зеленой территории. "Здесь появятся здания Академии спорта "Динамо" и новый городской квартал, строительство которого уже началось, а также тематический парк со спортивными площадками и досуговыми зонами", - сообщил С. Левкин.

Домашний стадион "Динамо" был построен в 1928 году для Всесоюзной спартакиады. Изначально он имел форму подковы, открытой в сторону Петровского парка, и только в 1936 году была построена восточная трибуна, замкнувшая стадион. 22 ноября 2008 года на стадионе состоялся прощальный матч между командами "Динамо" и "Томь" (Томск), а в 2009 году началась капитальная реконструкция спортивного объекта.

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Теги: футбол, ФК Динамо

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