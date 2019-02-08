"Рубин" расторг контракт с вратарем Джанаевым

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Казанский футбольный клуб "Рубин" объявил о расторжении соглашения с голкипером Сосланом Джанаевым.
Контракт, как сообщает пресс-служба клуба, расторгнут по обоюдному согласию сторон.
"Мы благодарим Сослана за время, проведенное в клубе, и желаем успехов в дальнейшей карьере!" - говорится в сообщении.
Джанаев выступал в "Рубине" с 2017 года. До этого защищал цвета "Ростова" (Ростов-на-Дону), владикавказской "Алании", грозненского "Терека", московского "Спартака", челнинского "КАМАЗа". Он является воспитанником московского ЦСКА.
ФК "Рубин" и Сослан Джанаев расторгли контракт по обоюдному согласию сторон🔚 ⠀— "Рубин" Казань (@fcrk) 8 февраля 2019 г.
Мы благодарим Сослана за время, проведенное в клубе, и желаем успехов в дальнейшей карьере!🙌🏻 pic.twitter.com/zsHc5rwY2K