Защитник ФК "Ростов" Скопинцев перейдет в "Краснодар"

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Защитник ФК "Ростов" (Ростов-на-Дону) Дмитрий Скопинцев продолжит карьеру в "Краснодаре", сообщает пресс-служба клуба из столицы Кубани.

"Футбольные клубы "Краснодар" и "Ростов" достигли договоренности о переходе в ряды черно-зеленых 21-летнего защитника Дмитрия Скопинцева", - говорится в сообщении.

"В настоящее время "Краснодар" согласовал с ростовчанами все детали трансфера Дмитрия Скопинцева. Футболисту в ближайшие дни предстоит пройти медицинское обследование, после чего с ним будет подписан долгосрочный личный контракт", - отмечается в сообщении.

Скопинцев является воспитанником воронежского футбола. В 2010 году в 13-летнем возрасте он перешел в систему московского "Динамо", а спустя четыре года права на футболиста приобрел петербургский "Зенит", где он выступал за молодежную команду.

В 2015 году спортсмен начал взрослую карьеру в немецком "Лейпциге", но вскоре был отдан в аренду в австрийский "Лиферинг". С 2016 по 2018 годы он играл за "Ростов" и - на правах аренды в 2017г. - в калининградской "Балтике".