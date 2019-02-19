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"Рубин" опроверг наличие долга в размере 200 млн руб. перед экс-вратарем клуба Джанаевым

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Казанский футбольный клуб "Рубин" опроверг сведения о том, что должен 200 млн рублей бывшему голкиперу команды Сослану Джанаеву.

"Информация не соответствует действительности", - приводит Inkazan слова сотрудника пресс-службы "Рубина".

Как сообщали СМИ, Джанаев, с которым зимой "Рубин" расторг контракт, требовал от клуба 200 млн рублей долга. Также сообщалось, что казанский клуб выплатил ему долг в размере 35 млн рублей.

Срок действия контракта Джанаева с "Рубином" истекал летом 2020 года. Его годичная зарплата составляла около 1,5 млн евро.

Джанаев выступал в "Рубине" с 2017 года. До этого защищал цвета "Ростова" (Ростов-на-Дону), владикавказской "Алании", грозненского "Терека", московского "Спартака", челнинского "КАМАЗа". Он является воспитанником московского ЦСКА.

Теги: футбол, ФК Рубин

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