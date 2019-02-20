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Газон обновленной арены "Динамо" вызвал у РФПЛ беспокойство перед игрой со "Спартаком"

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Качество газона отреставрированного стадиона московского "Динамо" вызывает опасения, 25 февраля туда прибудет комиссия Российского футбольного союза (РФС), заявил исполняющий обязанности президента РФС, президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин на пресс-конференции в среду.

СпортПервый футбольный матч на обновленном стадионе "Динамо" в Москве пройдет 10 мартаЧитать подробнее

"Вызывает озабоченность состояние газона ряда клубов, в частности, на новом стадионе "Динамо". Мы понимаем, что там сейчас идет процесс передачи акций клуба банку ВТБ... А ведь скоро (10 марта - ИФ) там сыграют "Динамо" и "Спартак". Также нарекания вызывают газоны на аренах в Химках и в Туле. При этом арены "Локомотива", ЦСКА и "Зенита" в отличном состоянии", - рассказал С.Прядкин.

Директор по безопасности РФПЛ Александр Мейтин отметил, что предпочел, чтобы в матче открытия отреставрированного стадиона "Динамо" с динамовцами сыграл не "Спартак", а другой клуб, с болельщиками которого у динамовских фанатов лояльные отношения.

"Новую арену "Динамо" 25 февраля посетит комиссия по сертификации. Этот стадион вызывает наибольшее беспокойство, так как он еще не принимал игр и сразу первая игра - матч года, самая принципиальная встреча для "Динамо". Все службы нацелены на то, чтобы игра прошла хорошо. Конечно, хотелось, чтобы в матче открытия сыграл любой другой клуб, который не вызывает такого ажиотажа", - сказал Мейтин.

Он отметил, что идет серьезная работа по разведению потоков болельщиков в день матча.

"Входные группы стадиона планировались под одну рассадку болельщиков, а потом она поменялась. Надо сделать так, чтобы потоки болельщиков не пересекались. На этот день также планировался матч ЦСКА - "Рубин", тогда в одной локации присутствовали бы болельщики "Спартака", "Динамо" и ЦСКА. Но мы договорились, что эта игра (ЦСКА - "Рубин") состоится на день раньше", - отметил Мейтин.

Домашний стадион "Динамо" был построен в 1928 году для Всесоюзной спартакиады. Изначально он имел форму подковы, открытой в сторону Петровского парка, и только в 1936 году была построена восточная трибуна, замкнувшая стадион. 22 ноября 2008 года на стадионе состоялся прощальный матч между командами "Динамо" и "Томь" (Томск), а в 2009 году началась капитальная реконструкция спортивного объекта.

Новая арена объединила под одной крышей два спортивных объекта: футбольный стадион, который сможет вместить более 26,3 тысячи зрителей, и малую спортивную арену, вместимость которой в зависимости от спортивных или концертных мероприятий будет варьироваться от 11,4 до 14 тысяч человек.

Теги: футбол, ФК Динамо Москва

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