Поиск

Футболисты "Локомотива" победили "Ростов" в 25-м туре премьер-лиги

"Ахмат" и "Краснодар" сыграли вничью

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Московский "Локомотив" со счетом 2:1 победил футболистов "Ростова" (Ростов-на-Дону) в выездном матче 25-го тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ).

На пятой минуте Джефферсон Фарфан вывел "Локомотив" вперед", на 39-й Алексей Ионов с пенальти сравнял счет. На 83-й минуте Фарфан провел победный гол.

В другом матче игрового дня "Ахмат" на своем поле в Грозном сыграл вничью с "Краснодаром" – 1:1. На второй минуте Андрей Семенов забил мяч в ворот гостей, на 49-й минуте Виктор Классон с пенальти сравнял счет.

У "Локомотива" теперь 46 очков, он занимает второе место, на пять баллов отставая от лидирующего и имеющего игру в запасе петербургского "Зенита". На третьем месте находится "Краснодар" – 43 балла. "Ростов", у которого 35 очков, занимает седьмое место. "Ахмат", набрав 34 балла, - девятое.

футбол Российская премьер-лига РПЛ

Новости по теме

Новости
Российская премьер-лига-2018/19

"Зенит" обыграл "Динамо" в матче премьер-лиги

"Зенит" обыграл "Динамо" в матче премьер-лиги
Российская премьер-лига-2018/19

ЦСКА победил "Анжи" в матче РПЛ

Скандал с футболистами Кокориным и Мамаевым

Врач "Зенита" заявил о постоянном ухудшении травмы колена Кокорина

Призер чемпионатов мира по фигурному катанию Максим Ковтун завершил карьеру

Призер чемпионатов мира по фигурному катанию Максим Ковтун завершил карьеру

Велогонка Мирового Тура в условиях снежной Турции

Велогонка Мирового Тура в условиях снежной Турции
Российская премьер-лига-2018/19

Голы Гулиева и Рассказова принесли "Спартаку" победу над "Енисеем"

Российская премьер-лига-2018/19

"Зенит" победил "Краснодар" в матче премьер-лиги

Российская премьер-лига-2018/19

ЦСКА и "Локомотив" сыграли вничью в 24-м туре Российской премьер-лиги

Скандал с футболистами Кокориным и Мамаевым

Опубликовано видео момента, предшествовавшего драке в кафе с участием Кокорина

Опубликовано видео момента, предшествовавшего драке в кафе с участием Кокорина

Что случилось этой ночью: суббота, 20 апреля

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');