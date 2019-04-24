Футболисты "Локомотива" победили "Ростов" в 25-м туре премьер-лиги

"Ахмат" и "Краснодар" сыграли вничью

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Московский "Локомотив" со счетом 2:1 победил футболистов "Ростова" (Ростов-на-Дону) в выездном матче 25-го тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ).

На пятой минуте Джефферсон Фарфан вывел "Локомотив" вперед", на 39-й Алексей Ионов с пенальти сравнял счет. На 83-й минуте Фарфан провел победный гол.

В другом матче игрового дня "Ахмат" на своем поле в Грозном сыграл вничью с "Краснодаром" – 1:1. На второй минуте Андрей Семенов забил мяч в ворот гостей, на 49-й минуте Виктор Классон с пенальти сравнял счет.

У "Локомотива" теперь 46 очков, он занимает второе место, на пять баллов отставая от лидирующего и имеющего игру в запасе петербургского "Зенита". На третьем месте находится "Краснодар" – 43 балла. "Ростов", у которого 35 очков, занимает седьмое место. "Ахмат", набрав 34 балла, - девятое.