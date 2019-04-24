ЦСКА победил "Анжи" в матче РПЛ

"Ахмат" и "Уфа" в другой встрече 25-го тура сыграли вничью

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Футболисты московского ЦСКА со счетом 2:0 одолели махачкалинский "Анжи" в матче 25-го тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ).

На 14-й минуте встречи, прошедшей на поле ЦСКА, гол провел Яка Бийол, на 15-й – Арнтор Сигурдссон.

Теперь у ЦСКА 44 очка, он обошел "Краснодар" (тот ранее сыграл вничью с "Ахматом"), поднявшись на третье место турнирной таблицы.

"Анжи" занимает предпоследнее, 15-е место, у него 19 очков. Строчкой выше располагается "Уфа" (22 очка), которая со счетом 1:1 сыграла вничью с "Рубином" в Казани. На второй добавленной к первому тайму минуте футболист "Уфы" Ондржей Ванек открыл счет, на 71-й минуте игрок "Рубина" Егор Сорокин сравнял его.

"Рубин" сейчас на 10-м месте, 31 очко.