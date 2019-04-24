"Зенит" обыграл "Динамо" в матче премьер-лиги

За пять туров до финиша он опережает ближайшего преследователя на восемь очков

Футболисты "Зенита" радуются голу Артема Дзюбы (в центре) Фото: ТАСС, Александр Демьянчук

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Футболисты петербургского "Зенита" со счетом 2:0 нанесли поражение московскому "Динамо" в матче 25-го тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ).

Победу хозяевам принесли голы Артема Дзюбы (60 минута) и Сердара Азмуна (66).

"Зенит" продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице чемпионата. У него сейчас 54 очка, за пять туров до финиша он на восемь очков опережает ближайшего преследователя, действующего чемпиона страны, московского "Локомотива".

Что касается "Динамо", оно на 12-м месте (28 очков).