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Родионов и Измайлов покинут должности в ФК "Спартак" после сезона

Главному тренеру "Спартака" Кононову совет директоров клуба выразил доверие

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Совет директоров московского ФК "Спартак" принял решение расстаться с вице-президентом клуба Наилем Измайловым и спортивным директором Сергеем Родионовым по окончании сезона, сообщила в пятницу пресс-служба футбольного клуба.

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"Сегодня состоялось заседание совета директоров ФК "Спартак-Москва", на котором был принят ряд важных решений. Удовлетворены просьбы вице-президента клуба Наиля Измайлова и спортивного директора Сергея Родионова об освобождении занимаемых должностей по окончании нынешнего сезона", - говорится в сообщении.

"При этом совет директоров выразил поддержку главному тренеру Олегу Кононову. Именно под его руководством будет формироваться состав красно-белых на следующий сезон. Совет директоров видит в Олеге Георгиевиче тренера, способного привести "Спартак" к новым титулам при активном привлечении собственных воспитанников, - отмечается в сообщении.

"К сожалению, ресурсы команды, ставшей чемпионом России два года назад, исчерпаны", - заявили в пресс-службе.

"Впереди столетний юбилей "Спартака", и для успешного выступления в такой значимый для клуба период необходимо значительное обновление состава. По сути, предстоит формирование новой команды, способной достигать высоких целей. На этом сложном пути невозможно избежать неудач и поражений. Но вместе с болельщиками мы сможем добиться успеха!" - говорится в сообщении.

Кадровые решения были озвучены на следующий день после крупного поражения "Спартака" от "Арсенала" в Туле со счетом 0:3. Сейчас московский клуб занимает в турнирной таблице Российской премьер-лиги пятое место, отставая от лидирующего "Зенита" (Санкт-Петербург) на 15 очков. За пять туров до финиша это не только ставит крест на чемпионских амбициях команды, но ставит под сомнение перспективу попасть в еврокубки.

футбол ФК Спартак

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